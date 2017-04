De brand brak rond de middag uit op de tweede verdieping van het appartementencomplex aan de Via Crescendo. De brandweer heeft de bewoners van de eerste, tweede en derde verdieping geëvacueerd.

Door de brand was er in het trappenhuis een grote rookontwikkeling. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.