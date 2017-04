premium

Opgepakte pedofiel werkt als Schipholpastoor

37 min geleden

SCHIPHOL - De 53-jarige Nederlander Nico S. die in Cambodja is aangehouden op verdenking van het produceren van kinderporno, werkt sinds 2013 als pastoor op Schiphol. Daar is hij medeverantwoordelijk voor de geestelijke verzorging van reizigers. De man was onder andere nauw betrokken bij de hulpverlening aan nabestaanden van de MH17-ramp.