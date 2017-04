’Onze’ Velders bij de invloedrijksten

Velders is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

„Deze bijzondere erkenning krijgt hij voor het leggen van de wetenschappelijke basis onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali in Rwanda”, constateren de universiteit en het RIVM.

Op de website van Time is te lezen: „Van de wetenschappers die zich bezig houden met klimaatproblematiek, wijden enkelen hun leven en hun carrière aan het maken van veranderingen die van enorm belang zijn. Guus Velders is zo’n wetenschapper”, schrijft de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio, die zich al jarenlang inzet voor het milieu. „De toekomst zal je dankbaar zijn.”

Onder de personen die Time deze keer heeft aangewezen, zijn verder de momenteel razendpopulaire zanger Ed Sheeran, de Britse premier Theresa May en de paus.