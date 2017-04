Groningers nuchter maar positief over onderzoek

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat het Openbaar Ministerie onderzoek moet onderzoeken of de NAM vervolgd kan worden voor „het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is”.

Sommige inwoners van het door aardschokken en verzakkingen door gaswinning getroffen Groningen zouden het liefst zien dat verantwoordelijken in de cel belanden. De meesten willen vooral dat hun beschadigde huis netjes wordt opgeknapt.

Ze beseffen bovendien dat Nederland voorlopig gas nodig heeft voor verwarming en koken, maar eisen wel dat hun belangen stevig meetellen. Ook moet het allemaal geen tientallen jaren langer meer duren, klinkt het steevast.

Fanatiek

Deze opmerkelijke zaak werd fanatiek aangejaagd door onder meer de prominente Groninger Bodem Beweging (GBB). De belangenvereniging deed met toppleiter Spong afgelopen jaar aangifte. Daarbij werden de stevige termen niet geschuwd. „Dit is echt historisch”, aldus donderdagmiddag een opgetogen GBB-secretaris Dick Kleijer. „Dit is serieus werk straks. Er staat tot vijftien jaar cel op de feiten waar het hier om gaat.”

GBB en andere klagende Groningers denken dat als gewone ondernemers en burgers zoveel schade veroorzaakten met hun werkzaamheden de boel allang was opgedoekt. De uitgesproken Kleijer en medestanders hebben het vertrouwen in NAM en de politiek goeddeels verloren. „Daar moeten we het niet van hebben. Wel van rechters - daar zit wel beweging.”

Bezorgd

Bezorgde Groningers zoals Ger Warink uit Loppersum wijzen erop dat het in eerste instantie nu om een onderzoek naar de mogelijkheden gaat. Wederom is het dus eerst even zien waar het op uitdraait. „Ik had dit echter niet gedacht”, aldus Warink, die zelf inmiddels al heel wat schade aan zijn woning had.

Juist de laatste tijd rommelt het weer onder zijn mooie dorp Loppersum. De gaskranen leken er dichtgedraaid door het kabinet, maar recent bleek dat er in een jaar bijna een miljard kubieke meter gas gewonnen was. „Dat is niet gering, als je dat even voor je ziet. De zorgen blijven dus.”

NAM ’verrast’

De NAM zegt in een eerste reactie „verrast” te zijn door de beslissing van het hof, gelet op eerdere uitspraken waarin werd besloten geen strafrechtelijk onderzoek te doen. Het bedrijf zal volledig meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek, aldus een woordvoerder.