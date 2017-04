Slechtvalkjes uit ei gekropen in Utrecht en Den Bosch

Van de drie eieren in het nestkastje in Utrecht zijn er twee uitgekomen. Eén eitje is helaas stukgegaan, laat een woordvoerder weten.

Het geslacht van de valkjes zal over enkele weken duidelijk worden. Een naam hebben de jonkies nog niet, maar suggesties zijn welkom en kunnen ingestuurd worden via slechtvalken@provincie-utrecht.nl.

De kleintjes zijn momenteel - als de verbinding het toestaat - te volgen via een webcam.

Er wordt voorlopig geen onderhoud uitgevoerd in de buurt van de nestkast, totdat de jongen het nest hebben verlaten en zijn uitgevlogen.

In 2012, 2014 en 2015 werden in hetzelfde nestkastje ook slechtvalken geboren. Of hetzelfde paar eerder eieren legde op deze locatie, is nog niet duidelijk.

Foto: Provincie Utrecht

Opvallend genoeg zijn er ook in het provinciehuis in Den Bosch slechtvalkkuikens geboren. Die zitten in een nestkastje op de 23e etage (zie webcam). Dit is het achtste jaar dat hetzelfde slechtvalkenpaar op het provinciehuis broedt.

Het plaatsen van nestkasten levert een bijdrage aan het instandhouden van zeldzame vogelsoorten, vleermuizen, vlinders of andere insecten.