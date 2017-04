Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Amsterdam officieel kandidaat voor EU-bureau

28 min geleden

DEN HAAG - De regio Amsterdam is officieel voorgedragen als kandidaat voor de vestiging van het Europese geneesmiddelenbureau. Dat is nu nog in Londen gevestigd, maar zal daar weggaan omdat Groot-Brittannië de Europese Unie wil verlaten.