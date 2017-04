Gesprekken formatie na vakantie verder

„Er is uiteraard vertrouwen dat het kan, anders zouden we niet doorgaan”, aldus Rutte over het voortzetten van de onderhandelingen. „Maar of het gaat lukken is echt nog niet te zeggen.”

Week reces

De onderhandelaars van de vier partijen spreken volgende week niet met elkaar. Dan is er een week reces. Daarna komen zij weer samen. De partijen praten sinds eind maart over de vorming van een coalitie onder leiding van informateur Edith Schippers.

Eerder op de dag zei D66-leider Alexander Pechtold dat het tijdens de onderhandelingen er „soms stevig aan toe gaat, maar we maken absoluut stappen”. Hij ziet nog wel „een hoop problemen”.

