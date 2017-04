Financiële tegenslag voor formerende partijen

Vanwege een aantal tegenvallers op lopende dossiers kwam demissionair minister van Financiën Dijsselbloem deze week met een teleurstellende boodschap voor VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Om wat voor bedragen het precies gaat, wilde Schippers niet zeggen: „Ik heb het niet over 10 miljoen”. Het maakt volgens haar „de gesprekken er niet makkelijker op” omdat er simpelweg minder geld te verdelen valt.

De informateur merkte op dat de gesprekken doorgaans in goede sfeer verlopen. Toen demissionair regeringspartij PvdA echter dinsdagavond voor haar beurt nieuws over extra geld voor verpleeghuiszorg lekte, had het echter wel ’stevig gekabbeld’, grapte ze, refererend aan een eerdere opmerking van deze krant over het formatieproces.

Weekje vrij

De vier onderhandelende partijen nemen nu een weekje vrijaf, na alles bij elkaar elf dagen te hebben onderhandeld. „Zij zijn ook gewoon mensen die een campagne achter de rug hebben en daarna rechtstreeks de formatie in gingen”, zei Schippers daarover. „Ze willen een week weg om met hun familie te zijn.”

Daarna gaan dezelfde partijen weer met elkaar verder. Schippers verwacht dat, gezien de uiteenlopende standpunten, dat het nog wel een tijd kan duren. „We zijn er nog lang niet.”

ZIE OOK: Gesprekken formatie na vakantie verder

Deze week is er onder meer gesproken over onderwijs, klimaat, budgettair kader en pensioenen.

Meer lezen? Alles over de formatie [BLOG]