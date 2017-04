Man hoog in boom bekneld

Hoe dit precies kon gebeuren is niet bekend. De brandweerkorpsen van Surhuisterveen en Drachten kwamen ter plaatse om de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

Eerst zijn een brandweerman en een medewerker van het traumateam met de hoogwerker naar de man gemanoeuvreerd waar zij hem een helm hebben opgezet. Hierna heeft de brandweer een deel van de boom weggezaagd waarna de arm van de man vrij kwam.

Zelf naar beneden geklommen

Na ruim een half uur was de man los en is hij zelf via zijn lader naar beneden geklommen. Nadat de man beneden was, is hij overgedragen aan personeel van de toegesnelde ambulance.

Zijn verwondingen zijn onbekend. De man is ter plaatse behandeld en later overgebracht naar het ziekenhuis.