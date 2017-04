Justitietopman geschorst om seksrel is fraudebestrijder

Het gaat om Vincent L., plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket van het OM. Dit is een gespecialiseerd team dat in het hele land grote fraudezaken doet.

ZIE OOK: Topman OM verdacht van ontucht

’Hij is geschorst’

Justitie in Amsterdam leidt het onderzoek naar de ontucht met een jongen van rond de 16 jaar oud. Woordvoerder Evert Boerstra van het parket in de hoofdstad wil niet zeggen of de fraude-hoofdofficier achter tralies heeft gezeten nadat aan het licht kwam waar hij van wordt verdacht. ,,Het enige dat ik kan zeggen is dat hij geschorst is.”

L. kwam in 2007 bij het Functioneel Parket, daarvoor was hij fiscaal jurist. Zes jaar later werd hij de landelijk coördinerend officier van justitie. Een jaar geleden kreeg hij opnieuw promotie en werd hij hoofdofficier van deze bijzondere tak van justitie.

Geruchtmakende zaken

De afgelopen jaren bracht dit parket een aantal geruchtmakende zaken naar de rechter. Zo werden directieleden van woningcorporaties veroordeeld wegens wantoestanden en moest het Russische telecombedrijf Vimpelcom honderden miljoenen euro’s betalen om een strafzaak te schikken.