Vaar-Ubers tegen het filespook

Dat zegt mobiliteitsontwikkelaar Minze Walvius van adviesbureau Advier. Vandaag is er in Delft een bijeenkomst van ov-bedrijven, overheden en investeerders uit Nederland met de Franse uitvinder van deze ’SeaBubbles’.

Zonnecellen

De vaartuigen zijn geschikt voor vijf tot twaalf personen en worden aangedreven door zonnecellen en waterenergie in de dokstations. „Ze kunnen overal in Nederland worden ingezet”, aldus Walvius. Er worden volgens hem op de Seine en in de Middellandse Zee proeven gedaan met prototypes. „In augustus worden ze in Parijs operationeel. De burgemeester geeft zelf garanties. Het dichtgeslibde centrum moet straks autovrij worden”, voorspelt Walvius.

Het overvloedige water in ons land kan veel beter ontwikkeld worden om het filespook te bestrijden, menen verkeersdeskundigen.

De SeaBubble werkt met een app en hanteert Uberprijzen om mensen van A naar B te brengen.