Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Papendrechts bedrijf verwoest door brand

55 min geleden

PAPENDRECHT - Door een brand in een aannemersbedrijf in Papendrecht is niemand gewond geraakt. Het pand moet als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer. Die wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen.