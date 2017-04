Acties op komst bij defensie

De cao zou voor een jaar gelden. Defensie biedt onder meer een loonsverhoging van 2 procent en geld voor scholing. Volgens het ministerie is „gezien de huidige omstandigheden” een beter bod niet mogelijk. Met het loonbod gaat ongeveer de helft van de militairen en de burgers er op vooruit.

In ruil voor de loonstijging zouden de arbeidsvoorwaarden echter worden versoberd, aldus de bonden. Dat is voor hun onacceptabel. Verder vinden ze dat de doorstroming van jonge militairen niet goed geregeld is. Omdat militairen langer moeten werken, zijn er minder carrièreperspectieven. Zij vrezen dat daardoor nog meer militairen het leger zullen verlaten.