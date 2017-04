Rechter: 16 pitbulls mogen worden gedood

De pitbulls zijn in oktober 2016 in beslag genomen na een inval in een woning in Amersfoort. Daarbij werden de eigenaren aangehouden op verdenking van het organiseren van een hondengevecht en van het eventueel deelnemen daaraan.

De dieren waren volgens een dierenarts verwaarloosd, hadden oude of verse (bijt)wonden of waren agressief. Bij een van de honden was een wond gehecht met nietjes. Een gedragstest in opdracht van de officier van justitie leidde tot het advies om zestien van de 26 in beslag genomen honden te laten inslapen. Die honden waren volgens de deskundigen agressief naar mensen of naar andere honden, en moeilijk onder controle te houden.

De officier van justitie had begin april een machtiging verleend om dat advies op te volgen. Een deel van de honden wordt herplaatst en een deel wordt gedood. Dat mag van de voorzieningenrechter alsnog plaatsvinden.