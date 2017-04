Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Boer vertrapt door eigen koe, raakt zwaargewond

22 min geleden

WANROIJ - Een boer is vrijdag in Wanroij zwaargewond geraakt toen hij werd overlopen door een van zijn koeien. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.