Sinds de eerste officiële metingen van 1993 is er niet zulk koud weer voorspeld. De middagtemperatuur zal volgens de weersite niet of nauwelijks aan de 10 graden komen. Gemiddeld lijkt het deze vakantieweek een graad of 7 tot 7,5 te worden.

Ook wordt het wisselvallig. Vooral dinsdag, woensdag en donderdag - op Koningsdag - kan het gaan regenen. Er is zelfs kans op hagel en onweer.

Koningsdag

Wolken, buien en zonnige momenten zullen elkaar dit jaar waarschijnlijk afwisselen op de feestdag.

De meivakantie bestaat nog niet zo lang, vanaf 1993 is er officieel een week vakantie rondom Koningsdag (vroeger Koninginnedag).