De kraker die gebruikt is als titelsong in Dashcam The Movie van Telegraaf.nl, is binnen een paar dagen op Facebook door ruim 400.000 mensen bekeken. Het liedje, dat een knipoog is naar de carnavalshits, kwam afgelopen februari uit op Telegraaf.nl. Inmiddels hebben 8800 mensen een reactie gegeven op het liedje dat ook maar liefst 650 keer is gedeeld.

Volkszanger Johnny Bolk maakte het nummer over verkeersaso's waar we dagelijks mee te maken hebben in samenwerking met Telegraaf TV.