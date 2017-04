premium

’Nieuwe vriend stak ex-vriend Wageningse dood’

17 min geleden

Wageningen - De oorzaak van de fatale steekpartij donderdagavond in de Narcissenstraat in Wageningen lag in de relationele sfeer. De vriend van een bewoonster stak haar ex neer, hebben buurtbewoners gezegd tegen Omroep Gelderland.