School: ’Geen meldingen over misbruik S.’

Directeur-bestuurder Geert Looyschelder van Stip, de onderwijsinstelling waar de school onder valt, zegt „met verbazing kennis te hebben genomen van de berichten van de Oud-Katholieke Kerk.” Er was volgens Looyschelder bij de school niets bekend over de seksuele voorkeur van de oud-docent. „We hebben het niet uit zijn mond gehoord en ook niet van de kerk”, reageert hij. „Hadden we het geweten, dan hadden we deze man nooit aangenomen.”

S. werd S. (52) afgelopen dinsdag gearresteerd in de Cambodjaanse stad Siem Reap omdat hij daar jonge jongens tegen betaling in seksueel getinte poses fotografeerde.

Op de camera van de man zouden in totaal bijna 1300 naaktfoto’s zijn gevonden. De Cambodjaanse politie zegt met minstens twaalf slachtoffers te hebben gesproken. Ze zijn allemaal jonger dan vijftien jaar. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk nog meer slachtoffers.

S. riskeert een straf van zeven tot 15 jaar cel.