Verdachte officier weer vrij

Uit een persbericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat afgelopen maanden in totaal vier mannen zijn aangehouden die ervan verdacht worden – onafhankelijk van elkaar - tegen betaling ontucht hebben gepleegd met een minderjarige jongen uit Amsterdam. De woningen van de verdachten zijn doorzocht, telefoons en digitale gegevensdragers zijn daarbij in beslag genomen. Uit het onderzoek zijn tot nu toe geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de vier verdachten - afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen en variërend in leeftijd van 37 tot 58 jaar - elkaar kenden.

De politie is het onderzoek gestart naar aanleiding van de aangifte die de ouders van de minderjarige jongen in januari 2017 hebben gedaan nadat ze berichten in de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen.