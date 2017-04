premium

Nog twee Veilig Thuis-organisaties onvoldoende

19 min geleden

DEN HAAG - Van de 24 Veilig Thuis-organisaties die de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidzorg in 2016 onder de loep namen, scoren er twee een onvoldoende. Veilig Thuis is het eerste aanspreek- en meldpunt in geval van huiselijk geweld en heeft in totaal 27 vestigingen. Bij de helft van de onderzochte instellingen was alles op orde, tien scoren er matig.