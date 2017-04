Gezinnen geweigerd op vakantievlucht

De vier volwassenen en vier kinderen, onder wie twee baby’s, kregen volgens de Transavia-woordvoerster een keuze.

„Er moest iemand achterblijven op Schiphol om met de koffers op de volgende vlucht mee te gaan. Of ze konden diezelfde avond vanaf Rotterdam vliegen tegen bijbetaling van 1500 euro.” Sulaika Liakathoesein uit Valkenswaard is woedend. „Wij waren twee uur voor vertrek op Schiphol, zoals reisorganisatie Alltours adviseerde. We waren thuis online ingecheckt en hadden onze instapkaarten al. We moesten alleen onze bagage afgeven bij de Transavia-balie. Daar konden we een uur in de rij staan.”

Ze weerspreekt met klem dat ze te laat aanschoven. „Er waren veel te weinig balies open. En daarna hadden we ook nog door de veiligheidscontrole moeten gaan. We slepen Transavia, Schiphol en Alltours voor de rechter.”

Volgens Transavia was de wachttijd hooguit drie kwartier. „Net als KLM vragen wij passagiers nu drie uur voor vertrek naar Schiphol te komen om dit soort oponthoud zonder stress te kunnen ondergaan. We vinden het heel vervelend voor deze mensen, maar ze zijn er zelf verantwoordelijk voor om ruim op tijd op Schiphol te zijn. Ook hebben ze geen medewerkers gewaarschuwd.”

Liakathoesein: „Onzin, we zijn van het kastje naar de muur gestuurd. Ik heb iedereen gebeld, maar niemand wilde een oplossing bieden. Met kleine kinderen kun je geen koffers achterlaten en 1500 euro extra is binnen ons budget geen optie. Er waren meer reizigers die hun vlucht hebben gemist.”

Vandaag begint de meivakantie. Dat betekent nog meer drukte op Schiphol, dat een chronisch tekort aan personeel heeft.

