Kouwenhoven geeft zich niet over

Om de gevangenhouding te voorkomen en te verbieden begint zijn advocate Inez Weski daarom een spoedprocedure bij het Europees hof. De raadsvrouw heeft dat zaterdag aangekondigd.

Volgens zijn veroordeling smokkelde Kouwenhoven tussen 2000 en 2003 wapens naar Liberia om het gruwelijke regime van de toenmalige president Charles Taylor te steunen. Op die manier maakte hij zich schuldig aan wapenhandel in strijd met het internationale embargo en was hij medeplichtig aan de oorlogsmisdrijven die werden gepleegd door het regime, aldus de uitspraak.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Kouwenhoven vrijdag en bepaalde dat hij direct terug moet naar de gevangenis. De zakenman was sinds 2007 op vrije voeten en is in het buitenland. Het Openbaar Ministerie kondigde aan alles op alles te zetten om hem weer achter de tralies te krijgen.

Volgens de uitspraak van het hof kampt Kouwenhoven met longproblemen. Het hof meent dat hij in de gevangenis gespecialiseerde zorg kan krijgen. Het argument dat hij niet geschikt is voor detentie werd daarom afgewezen.