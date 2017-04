Grote brand Westelijk Havengebied Amsterdam

Bij de brand, die rond het middaguur uitbrak, ontstond heel veel rook. Tot in de verre omtrek was de zwarte rookwolk te zien. Toen de wolk zich richting de stad Amsterdam uitbreidde, is een NL-Alert uitgestuurd aan mensen in de wijde omgeving om ramen en deuren dicht te houden. Rond 16.30 uur was het vuur onder controle, maar het nablussen duurde nog de hele avond. Daarbij zijn ook een bouwkraan en een blusrobot ingezet.

De brandweerwagens hadden veel water nodig, dat allemaal uit het IJ is gehaald. Het nieuwe blusponton Cerberus van Havenbedrijf Amsterdam 'voedde' alle brandweervoertuigen met in totaal zo’n 12.000 liter water per minuut. Afritten van de snelweg A10 dicht en was de pontverbinding naar Zaandam gestremd.

Foto: Inter Visual Studio Foto: Hollandse Hoogte

Door de brand kon cabaretière Lenette van Dongen haar voorstelling zaterdagavond in Leeuwarden niet spelen. De grote brand woedde in een complex naast het gebouw waar het busje geparkeerd staat met haar kleding, decor, lampen en andere technische apparatuur. De brandweer had Van Dongen en haar crew verboden het busje te halen.