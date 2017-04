Bewoners verwoeste flat Veendam halen spullen

Onder begeleiding van Salvage, dat zich bezighoudt met de schadeafhandeling, en woningcorporatie Acantus konden mensen in twaalf appartementen naar binnen. Bij drie appartementen mochten de bewoners nog niet naar binnen.

De gasexplosie heeft bij deze woningen schade veroorzaakt in de leidingschacht. Hierbij kan asbest zijn vrijgekomen. Een specialistisch bedrijf gaat onderzoeken of dit het geval is. Als dat is afgerond, wordt gekeken of de bewoners ook spullen kunnen ophalen. Er is volgens de GGD geen risico voor de omgeving en voor de gezondheid.

In totaal twintig bewoners konden niet meer terug naar hun huis. Ze worden binnen een week allemaal elders gehuisvest.

De 37-jarige bewoner van het appartement waar de ontploffing plaatsvond, kwam om het leven.