De Mol moet in september zijn verhaal vertellen aan de rechter in Lelystad.

Ook Marco Borsato en de Talpa-werknemers Pim Schmitz en Moos Stafleu zijn opgeroepen voor een getuigenverhoor. Voor voormalig coach Roel van Velzen wordt nog een datum geprikt.

Van Velzen zou de bedenker zijn van de draaiende stoelen, De Mol zelf wordt als de geestelijk vader van de blind auditions gezien. Pas na de verhoren wordt besloten of er wel of niet een rechtszaak komt.

Michael Roy Barry is erop gebrand zijn gelijk te halen. Hij zegt dat het hem niet om geld gaat, maar om genoegdoening. De Ier stelt dat hij The voice of America in 2008 heeft vastgelegd bij het Amerikaanse Copyright Office het ook op TheWritersVault.com heeft geplaatst, een soort marktplaats voor de tv-industrie. Barry beweert dat hij kan bewijzen dat Stafleu in 2009 toegang had tot zijn idee. Stafleu werkte destijds voor The Entertainment Group (van onder anderen Borsato) en stapte daarna over naar Talpa.

De Mol maakt The voice sinds 2010. Een woordvoerster van Talpa wilde gisteren niet reageren op de aantijgingen van Barry.