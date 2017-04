Amsterdammer vindt hagedis in zakje AH-sla

Kollerie slingerde een foto van de hagedis de wereld in via Twitter, maar werd in eerste instantie niet erg serieus genomen. Een medewerker van de grootgrutter dacht namelijk dat de Amsterdammer de foto had bewerkt. Toen bleek dat dit toch echt niet het geval was, kreeg hij te horen dat hij het zakje sla gratis mocht inruilen voor een nieuw exemplaar.

Opgegeten

Hagedis of niet, Kollerie en zijn vrouw hebben de inhoud van het zakje sla vrijdagavond gewoon opgegeten. Volgens de Amsterdammer gaat het om een ruïnehagedis. Zo’n zelfde exemplaar trof een man uit Hoofddorp begin februari in zijn zakje veldsla aan. Deze was echter nog springlevend.

Toch gaat het volgens een woordvoerster ’slechts om incidenten’. Jonge hagedissen wegen zo weinig dat ze ondanks controles ongezien tussen de sla terecht kunnen komen. Een ruïnehagedis is een veelvoorkomende hagedissoort in Italië. Ze kunnen zo’n 20 centimeter lang worden.