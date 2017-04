premium

Veel rook bij brand in Oudorpse woonboerderij

22 min geleden

OUDORP - In een woonboerderij in Oudorp (bij Alkmaar) is zaterdagavond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. Door de flinke rookontwikkeling zijn omwonenden via een NL Alert opgeroepen uit de rook te blijven.