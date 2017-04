premium

Woonboerderij in Oudorp in de as

Gisteren, 20:45

OUDORP - In een woonboerderij in Oudorp (bij Alkmaar) is zaterdagavond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. Het gaat om een twee-onder-een-kapwoning, met rieten dak, die helemaal is verwoest. Even na 22.30 uur was het vuur onder controle.