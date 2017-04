Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Een 17-jarige jongen uit Opeinde is aangehouden.

Feest in voetbalkantine loopt uit de hand

2 uur geleden

OPEINDE - In het Friese Opeinde, bij Drachten, is een feest na een voetbalwedstrijd compleet uit de hand gelopen. De politie kwam eraan te pas om de zaak te sussen, maar ook dat ontaardde in tumult.