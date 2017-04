Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Of de poortjes op Utrecht CS ook helemaal dichtgaan, bepaalt de NS tijdens de evaluatie van de proef.

’Dichte poortjes Utrecht CS geen probleem'

1 uur geleden

UTRECHT - De meeste reizigers op Utrecht Centraal hebben geen enkel probleem gehad met de dichte poortjes. Dat meldt de NS zondag. Bij wijze van proef waren alle poortjes de afgelopen drie dagen dicht en was het station alleen toegankelijk voor mensen met een geldige OV-chipkaart. Anderen konden het station oversteken via de overdekte passage zonder poortjes, en zo was ook de horeca op het balkon boven de hal te bereiken.