20 aanhoudingen na vechtpartij bij tankstation

31 min geleden

DEN HAAG - De politie heeft zondag twintig mensen aangehouden na een grote vechtpartij bij een tankstation in de Haagse wijk Ypenburg. Inzittenden van een partybus kregen ruzie met een man die aan het tanken was. De woordenwisseling escaleerde en man en de groep raakten slaags met elkaar. Binnen in de winkel werd er verder gevochten en werden vernielingen aangericht.