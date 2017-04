Veel aandacht justitie voor Schotte

In de weken voor de verkiezingen deed justitie een inval bij het huis van Schotte in verband met vermeende omkoping van een politicus. Daarnaast stelde het Openbaar Ministerie vorige week dat hij een rol heeft gespeeld bij het geven van de opdracht tot de moord op politicus Helmin Wiels in 2013, hoewel hij geen verdachte is. En over enkele weken staat Schotte zelf voor de rechter in een hoger beroep van een corruptiezaak tegen hem.

Die opeenhoping van zaken heeft vooral bij politieke tegenstanders tot reacties geleid. Veel van de elf deelnemende partijen aan de verkiezingen hebben al aangegeven niet met een veroordeelde te willen samenwerken in een eventuele coalitie. Schotte wordt 'een loopjongen van de maffia' genoemd.

Schotte is vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel voor onder meer ambtelijke omkoping, maar is in afwachting van hoger beroep nog op vrije voeten. Zijn partij MFK, die werd opgericht in 2010, werd tijdens de laatste drie parlementsverkiezingen elke keer de op een na grootste partij van het land.

In zijn campagne vraagt Schotte om een klinkende overwinning voor MFK. Hij brengt onvermoeibaar wijkbezoeken en doet daar verslag van op sociale media. Daar staan ook veel foto's van zijn huidige echtgenote en hun jonge gezin. Voor een reactie op de acties van het OM is nauwelijks ruimte.

Het OM loopt volgens Schotte namelijk 'aan de hand van Nederland' en heeft vooral tot doel om hem politiek onschadelijk te maken. De bevolking van Curaçao kan 28 april laten weten of ze waarde hecht aan die verklaring.