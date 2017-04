Betere dag voor reizigers op Schiphol

„Het gaat een stuk beter. Er zijn maar enkele vluchten vertraagd. De vluchten zijn ook meer verspreid over de hele dag. Mensen worden vandaag ook beter doorverwezen naar kortere rijen”, aldus een woordvoerster van de KLM.

Zaterdag regende het klachten op social media. Dat was zondag ook een stuk minder. Volgens Schiphol was het zondag net zo druk als zaterdag, maar loopt het wel beter. „Er is opnieuw extra personeel ingezet en we proberen alles zo goed mogelijk af te stemmen met de luchtvaartmaatschappijen”, zei een woordvoerder.

De KLM gaat ervan uit dat het maandag weer drukker wordt omdat er dan meer vluchten gaan. Schiphol adviseert de reiziger om goed te luisteren naar het advies van de luchtvaartmaatschappij. Zo adviseert KLM haar passagiers er drie uur tevoren te zijn, ook voor Europese vluchten.