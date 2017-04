Oud-burgemeester Maastricht Philip Houben overleden

"Het was een bijzondere man met veel humor", vertelt het familielid. De oud-politicus leed aan kanker en kende een kortstondig ziekbed.

Geboorte van Europese Unie

Houben was van 1985 tot 2002 burgemeester van Maastricht en was in die periode ook gastheer van de eurotop. Daar werd het Verdrag van Maastricht ondertekend, dat de geboorte van de Europese Unie bevestigde. Houben werd opgevolgd door Gerd Leers.

Daarvoor was hij in de jaren ’70 burgemeester van de toenmalige Friese gemeente Haskerland.

Koninklijk huwelijk

Houben was bruidsjonker bij het huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven op 10 januari 1967. Houben was een jeugdvriend prinses Margriet.