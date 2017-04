Zeldzame oehoe gespot in Lelystad

Na een tijdje was de vogel het zat en vloog hij weg om verderop in een boom te gaan zitten. In zijn klauwen hield hij vermoedelijk een duif vast. Later op de dag werd de oehoe opnieuw op de Botter gespot toen hij een nieuwe prooi gevonden had. De vogel was niet geringd waardoor geconcludeerd kan worden dat het hier daadwerkelijk om een wilde oehoe gaat.

Het is de tweede keer dat de oehoe in Lelystad wordt waargenomen. De oehoe is een van de grootste uilensoorten ter wereld en vermoedelijk de op een na grootste uilensoort na de Blakistons visuil.