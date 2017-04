premium

Explosiegevaar in Roermond geweken

2 uur geleden

ROERMOND - UPDATE 21.01 uur - Het verdachte voorwerp dat zondagavond in Roermond werd aangetroffen, bleek toch geen explosief. Politie en hulpdiensten sloegen in de middag alarm na de vondst van het object achter de woning aan de Schepen Hillenstraat. Nader onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees uit dat het iets anders was. Wat precies, is nog niet duidelijk.