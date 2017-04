Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Huizen Roermond ontruimd om mogelijk explosief

28 min geleden

ROERMOND - In de Schepen Hillenstraat in Roermond zijn zondag aan het einde van de middag huizen ontruimd vanwege een mogelijk explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek in de tuin van een van de woningen, meldt de politie.