premium

Goederentrein botst op graafmachine; enorme ravage

49 min geleden

DEURNE - Op een spoorwegovergang in Deurne is een goederentrein op een graafmachine gebotst. Er zijn volgens een woordvoerder van de brandweer geen gewonden gevallen. De graafmachine is waarschijnlijk een stuk door de trein meegesleurd, hierdoor is een aantal bovenleidingen geraakt.