Chriet Titulaer: to infinity and beyond

Op zijn overlijden is van verschillende kanten gereageerd. Zo meldde wetenschapjournalist Govert Schilling op Facebook: ,,In de jaren zeventig was hij een enorme inspirator voor mij; later een belangrijk voorbeeld, vooral in zijn enthousiaste schrijf- en spreekstijl, en zijn open en behulpzame opstelling naar het grote publiek, en vooral naar kinderen/jongeren. Rust zacht, Chriet, het is mooi daarboven."

Cabaretier Erik van Muiswinkel, die Titulaer graag imiteerde, noemde hem ,,Een legendarische man die mijn generatie geïnspireerd en veel geleerd heeft. Dag dear Chriet. To the infinity and beyond!"

Initiatiefnemer Chriet Titulaer bij het 'Huis van de Toekomst' op het terrein van het Autotron in Rosmalen. Foto: ANP

Kabouterachtige baard

Over zijn kabouterachtige baard en zijn Limburgse accent werden legio grappen gemaakt, maar Chriet Titulaer was een serieuze en onvermoeibare wetenschapper. Hij studeerde wiskunde en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, met sterrenkunde als hoofdvak. Al jong ontpopte hij zich tot tv-presentator, toen hij in 1969 de beelden van de maanlanding van commentaar voorzag. Titulaer werd producer en presentator van het veelbekeken TROS-programma De Wondere Wereld, dat hij tien jaar volhield, en presenteerde tv-cursussen over sterrenkunde en het weer.

Eind jaren tachtig stortte hij zich op het Huis van de Toekomst. Het futuristische huis in het Autrotron in Rosmalen zat vol met domotica, slimme technologie die het dagelijks leven van de gewone burger zou vergemakkelijken. Er zat onder meer een centraal stofzuigersysteem in, een beeldtelefoon, een spraakgestuurde wc, een keuken waarin alles te bedienen was via een beeldscherm en een terminal waarmee kon worden getelebankierd en getelewinkeld.

Productief auteur

Titulaer was ook een zeer productief auteur - hij schreef tientallen boeken over ruimtevaart, televisie, computers en de toekomst van telecommunicatie. Van zijn populairste boek 'De mensen en het weer' uit 1979 werden 130.000 exemplaren verkocht.

De astronoom waagde zich geregeld aan voorspellingen, die lang niet allemaal uitkwamen. Zo liet hij zich in een interview uit 2003 met het blad Carp ontvallen weinig toekomst te zien voor internet, al werkte het goed in het wetenschappelijke circuit. Ook voorzag hij dat maar weinig mensen gebruik zouden gaan maken van de mobiele telefoon.