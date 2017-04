Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Enorme rookontwikkeling in het stadion van PSV tijdens de wedstrijd tegen Ajax.

’Rookpotten gecoördineerde actie PSV-aanhang’

1 uur geleden

EINDHOVEN - De commotie die zondag tijdens PSV-Ajax werd veroorzaakt door rookpotten is waarschijnlijk veroorzaakt door een gecoördineerde actie van de PSV-aanhang. De politie houdt rekening met dat scenario omdat in totaal zes aangestoken rookpotten zijn gevonden. Het gerucht gaat dat de enorme zwarte rookwolk die werd veroorzaakt een protest is geweest van enkele supporters tegen stadionverboden.