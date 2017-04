AZN: ambulances beschikbaar op Koningsdag

„De ambulancediensten herkennen zich niet in het beeld dat FNV schetst. Uit navraag bij de grote steden blijkt dat de paraatheid van de ambulances op Koningsdag op orde is en dat van onverantwoorde situaties geen sprake is”, aldus de brancheorganisatie voor de ambulancezorg.

ZIE OOK: FNV: tekort ambulancepersoneel rond Koningsdag

In de brandbrief aan minister Edith Schippers (Volksgezondheid) waarschuwt de vakbond wel voor „onverantwoorde situaties”. De FNV zegt lijsten van uitzendbureaus te hebben gekregen waaruit blijkt dat er forse behoefte is aan uitzendkrachten de komende periode. Vooral bij particuliere ambulancediensten en in meerdere grote steden zoals Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Arnhem zijn de problemen volgens de vakbond het grootst.

Geen problemen met paraatheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat de door de FNV genoemde ambulanceregio’s door AZN zijn benaderd, maar dat die zonder uitzondering hebben laten weten geen problemen te hebben met de paraatheid van de ambulances op Koningsdag.

Volgens het ministerie is het wel zo dat er de komende vijf tot tien jaar meer ambulanceverpleegkundigen bij moeten komen. Daar is al 10 miljoen euro voor uitgetrokken.