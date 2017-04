Roof Frans Hals Museum kost alsnog 8 ton

De vijf kostbare doeken verdwenen in 2002 uit het Haarlemse museum. Een infiltrant van de politie kocht ze in 2008 op de zwarte markt voor 1 miljoen euro. De politie bezorgde de schilderijen terug bij het museum. Bijna 2 ton van het bedrag dat de politie betaalde werd teruggevonden bij een vader en zoon uit Den Bosch, maar 8 ton bleef altijd zoek. De rechtbank in Den Bosch ging ervan uit dat de Bossche helers de rest van de opbrengst hadden verdeeld.

In hoger beroep verklaarden de twee Bossche verdachten Hans en Rob van M. echter dat het verdwenen bedrag volledig is terechtgekomen bij een autohandelaar in Neerpelt. Hij was verdachte, maar werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het hof gelooft de twee Bosschenaren en bepaalde daarom dat zij niks meer hoeven terug te betalen.