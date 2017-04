Fraudejager verdedigt verdachte hoofdofficier

Dit wordt bevestigd door advocaat Broekhuijsen. De aanstelling van Broekhuijsen als raadsman van de geschorste hoofdofficier van het functioneel parket is zeer opmerkelijk en pikant, aangezien de advocaat en zijn kantoor geen enkele ervaring hebben met zedenzaken en Broekhuijsen bovendien jarenlang een directe collega van L. was. „Ik zie daar geen enkel probleem in, aangezien ik al ruim vijf jaar weg ben bij het functioneel parket”, reageert Broekhuijsen op vragen van De Telegraaf over zijn nieuwe cliënt.

Advocaat Broekhuijsen onderhandelde afgelopen jaren met het functioneel parket namens diverse grote ondernemingen die van fraude of corruptie verdacht werden, om zo tot schikkingen te komen en strafvervolging te ontlopen. Het ging daarbij om omvangrijke schikkingen die vaak in de (vele) tientallen miljoenen euro’s liepen. Daarmee ligt mogelijke belangenverstrengeling op de loer, aangezien Broekhuijsen in zijn rol als advocaat kennis zal verwerven over de positie van L. binnen het Openbaar Ministerie, over het parket waar hij als hoofdofficier leiding aan gaf en over de collega’s van L. bij het functioneel parket. Tegelijkertijd staat hij bedrijven bij, namens wie hij onderhandelt over miljoenenschikkingen. Zelf zegt Broekhuijsen echter dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. „Ook daar zie ik geen enkel probleem.”

Robert Hein Broekhuijsen

Broekhuijsen was voorheen fraudeofficier bij het functioneel parket, een soortgelijke functie als L. had na het vertrek van Broekhuijsen bij het OM in 2011. Sindsdien is hij partner bij het in fraude en corruptie gespecialiseerde ’Ivy Advocaten’ en is hij lid van het Hof van discipline van de orde van advocaten.