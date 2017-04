’Haal Wendy en Dylan weg bij horrorouders’

LIVE TWEETS - Verslaggever Sophie Kluivers is bij het hoger beroep aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Het stel staat dinsdag in Den Haag voor het gerechtshof voor de behandeling van hun strafzaak in hoger beroep. Eerder werden T. en M. veroordeeld tot anderhalf en drie jaar celstraf voor mishandeling van Wendy en Dylan.

Onderkoeld

De gruwelijke zaak kwam in 2015 aan het rollen toen dochter Wendy (destijds 12) buiten bewustzijn, met een schrikbarend lage lichaamstemperatuur van 23 graden en een hartstilstand, door de hulpdiensten uit het ouderlijk huis werd gehaald. Ze had, terwijl het vroor, in een veel te koude kamer geslapen. Ook haar twee jaar oudere broer – die toen al uit huis was geplaatst – was jarenlang mishandeld en verwaarloosd.

De kinderen woonden bij hun vader en stiefmoeder. Hun biologische moeder had niet het gezag. De Raad voor de Kinderbescherming wil nu dat Ron T. en Petra M. ook het gezag over de drie kinderen die zij samen kregen, wordt ontnomen. „De jongste kinderen zijn ook beschadigd: ze hebben intensieve begeleiding nodig.” Op dit moment mogen ze de kinderen, die in pleeggezinnen wonen, vier keer per jaar onder begeleiding zien. Officieel zijn ze nog de wettelijke vertegenwoordigers.

Martelpraktijken

Tijdens de zitting bleek dat het niet goed gaat met de inmiddels 14-jarige Wendy. Volgens deskundigen vertoont ze duidelijk symptomen van PTSS. Een rapport van de jeugdbescherming spreekt over ’martelpraktijken’, waaraan het jonge meisje is blootgesteld. „Ze ervaart problemen op sociaal en emotioneel gebied, ze laat moeilijk gedrag zien en is nog niet aan traumaverwerking toegekomen. Verder psychologisch onderzoek is nodig.”

Behalve slapen in een koude kamer, moesten de kinderen hun plas ophouden terwijl stiefmoeder Petra dat filmde. Ze moesten lopend naar school – een half uur verderop – terwijl de jongste drie met de auto werden gebracht. Buren hebben gezien hoe Dylan met tape over zijn mond in de winter in de tuin stond, terwijl Petra een sigaret in de deuropening rookte. Ook moest Wendy in de kou haar eigen lakens wassen in de tuin, nadat ze in bed had geplast. „Iedere dag weer was er de angst wat er zou gebeuren”, vertelt haar curator in de rechtszaal.

Petra M., bij wie een narcistische persoonlijkheidsstoornis werd geconstateerd door deskundigen van het Pieter Baan Centrum, wil in de toekomst gewoon weer voor haar drie biologische kinderen zorgen. „Dat is mijn wens en droom.” Ze zegt dat ze niet de die kwaadaardige stiefmoeder is, die in de media als zodanig wordt afgeschilderd. „Ik ben wel een mooi persoon, ook al zien mensen mij niet zo.”

Onze verslaggever Sophie Kluivers is bij het hoger beroep aanwezig en twittert:

