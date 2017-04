Voormalig CDA-wethouder geeft ontucht toe

Het Openbaar Ministerie vervolgt de oud-wethouder voor ontucht. De aanklager oordeelt dat hij in het voorjaar van 2015 als toenmalig CDA-fractievoorzitter in de Gorinchemse gemeenteraad misbruik heeft gemaakt van zijn macht. Klink kende het meisje omdat ze naar dezelfde kerk gingen. Zij werd door hem bovendien beschouwd als een politiek talent.

In 2015 ontwikkelde hun vriendschap zich tot een seksuele relatie die een paar weken duurde. ,,Voor mij was ze een volwassen vrouw en ik was hartstikke verliefd. Ik heb spijt dat ik haar in mijn overspel heb betrokken’’, biechtte de verdachte op. De flirt duurde maar kort omdat het meisje een vriendje kreeg.

De relatie bleef geheim tot het meisje in januari 2016 naar de politie stapte en aangifte deed. De aangifte kwam als een complete verrassing voor de CDA’er die inmiddels wethouder was geworden in Gorinchem. De verdenking kostte hem niet alleen zijn functie op het gemeentehuis. Ook bij zijn oude werkgever, de politie, hoefde hij niet meer terug te komen. De gemeente Gorinchem betaalt hem nog een beetje wachtgeld maar niet genoeg om te voorkomen dat er een flinke schuld is ontstaan.

Behalve een straf dreigt bovendien nog een flinke schadeclaim. Het meisje dat kampt met een eetstoornis, depressie, angsten en paniekaanvallen eist ruim 5000 euro schadevergoeding.

,,Ik heb niet stilgestaan bij de gevolgen. Ik kan mezelf wel voor de kop slaan. Er zijn in deze zaak alleen maar hele grote verliezers'', reageerde Klink. Zijn strafzaak werd dinsdag wegens tijdgebrek niet volledig behandeld. Op 19 juli gaat de zaak verder en komt onder andere de aanklager aan het woord.