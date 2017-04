Eis vijf en zes jaar om zware kindermishandeling

Eerder werden T. en M. veroordeeld tot anderhalf en drie jaar celstraf voor mishandeling van Wendy en Dylan. T. heeft die straf inmiddels uitgezeten.

Het Openbaar Ministerie achtte poging doodslag door M. op Wendy en zware mishandeling door T. bewezen. „Ron T. had een iets geringer aandeel aan feitelijke handelingen dan M. Maar had wel een bijzondere zorgplicht als vader”, aldus de advocaat generaal.

"Ondanks al t leed en geschokte reacties in samenleving, zien verdachten nog steeds niet in dat zij veroorzakers zijn" https://twitter.com/hashtag/kindermishandeling?src=hash">#kindermishandeling— Sophie Kluivers (@SophieKluivers) April 25, 2017

De Raad voor de Kinderbescherming wil dat het stel uit het ouderlijk gezag wordt gezet. Dat verzoek wordt in juni door de rechtbank behandeld.

Lees ook: ’Zet ouders Wendy en Dylan uit gezag’

De gruwelijke zaak kwam in 2015 aan het rollen toen dochter Wendy (destijds 12) buiten bewustzijn, met een schrikbarend lage lichaamstemperatuur van 23 graden en een hartstilstand, door de hulpdiensten uit het ouderlijk huis werd gehaald. Ze had, terwijl het vroor, in een veel te koude kamer geslapen. Ook haar twee jaar oudere broer – die toen al uit huis was geplaatst – was jarenlang mishandeld en verwaarloosd.

A-G trekt vergelijking met boze stiefmoeder Assepoester. "Dylan en Wendy moesten nog erger dan Assepoester doorstaan" https://twitter.com/hashtag/kindermishandeling?src=hash">#kindermishandeling— Sophie Kluivers (@SophieKluivers) April 25, 2017

Tijdens de zitting bleek dat het niet goed gaat met de inmiddels 14-jarige Wendy. Volgens deskundigen vertoont ze duidelijk symptomen van PTSS. Een rapport van de jeugdbescherming spreekt over ’martelpraktijken’, waaraan het jonge meisje is blootgesteld.

Onze verslaggever Sophie Kluivers was bij het hoger beroep aanwezig en deed daar via Twitter verslag van:

Tweets by SophieKluivers