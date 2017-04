Visarenden broeden weer in De Biesbosch

Twee visarenden in het nationaal park hadden vorig jaar een primeur: ze werden de ouders van het eerste visarendjong dat in lange tijd uit een ei kroop in Nederland. De gelukkige ouders zijn inmiddels weer aan het broeden geslagen in De Biesbosch. Ook een tweede paartje werkt volgens boswachter Thomas van der Es aan nageslacht.

Het eerste paar is volgens Staatsbosbeheer neergestreken in een boom, het tweede paar heeft een hoogspanningsmast betrokken. De paartjes hebben inmiddels eigen jachtgebieden geclaimd en vangen daar dagelijks voorns en brasems.

Beide stelletjes waren vorig jaar ook al in De Biesbosch, maar slechts één van de stellen bracht toen nageslacht op de wereld. Het is opvallend dat ook een tweede paar al aan het broeden is geslagen. ,,Het kan jaren duren tot visarenden daartoe overgaan'', zei de woordvoerster.