Grote defensieorder voor Fokker

Producent General Atomics Aeronautical maakte de onderstellen tot nu toe in huis. Het is voor het eerst dat de Amerikanen zo’n groot onderdeel van hun toestel extern laten bouwen. Volgens directeur Linden Blue is de keuze op Fokker gevallen vanwege de goede internationale reputatie en uitgebreide ervaring met landingsgestellen.

25 kisten per jaar

In de Helmondse productiefaciliteit bouwt Fokker ook de onderstellen voor de F-16 en de NH-90 en Apache helikopters. De order voor de Reaper is voor zo’n 25 kisten per jaar. Voor het betrokken bedrijfsonderdeel wordt het een zeer substantieel onderdeel van de omzet.

Nederland was van plan Reapers aan te schaffen. In 2013 maakte Defensie bekend vier kisten plus grondapparatuur te kopen. De geplande koop ging de ijskast in toen het leger in 2015 met een acuut geldgebrek werd geconfronteerd.