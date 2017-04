Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

’Spijt van mislukt eerbetoon Chriet Titulaer’

25 min geleden

AMSTERDAM - Jelle Brandt Corstius heeft spijt van de manier waarop er maandagavond in De Wereld Draait Door werd stilgestaan bij het overlijden van tv-wetenschapper Chriet Titulaer. „Ontzettend jammer, heel verdrietig dat het zo is gelopen,” zegt hij in een interview met De Limburger.